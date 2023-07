Fête nationale en France: 45.000 policiers mobilisés les 13 et 14 juillet face au risque d'incidents





Un total de 45.000 policiers et gendarmes seront déployés en France les 13 et 14 juillet face au risque d'incidents et de violences lors des célébrations de la fête nationale, a annoncé le gouvernement mercredi.





Ce "dispositif exceptionnel" est semblable à celui déployé lors des émeutes urbaines qui ont récemment secoué le pays et s'appuiera sur les unités d'élite de la gendarmerie et de la police ainsi que des véhicules blindés, a détaillé le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin.