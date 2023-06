Fin de la discrimination positive dans les Universités : Trump salue un "grand jour pour l'Amérique"

L'ex-président américain Donald Trump a salué jeudi la décision de la Cour suprême de mettre fin aux programmes de discrimination positive à l'université, estimant qu'elle rétablissait un système au "mérite".



"C'est un grand jour pour l'Amérique", a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. "C'est la décision que tout le monde attendait et espérait et le résultat est incroyable (...). Nous revenons à (un système) entièrement basé sur le mérite et c'est comme ça que ça devrait être!", a-t-il ajouté.