Fin de mission : L’ambassadeur de France, Philippe Lalliot, raconte les moments charnières vécus au Sénégal

L’ambassadeur de France, Son Excellence Philippe Lalliot s'apprête à quitter le Sénégal au terme de sa mission. À cette occasion, un déjeuner a été organisé par le monde sportif. Des témoignages ont été dits à l’endroit de l'ambassadeur.





«Je pourrais vous parler de l'universitaire brillant, dont le parcours académique jalonné des plus prestigieuses distinctions commande le respect. Je pourrais vous parler du diplomate chevronné qui, aux plus éminentes fonctions, a servi son pays partout dans le monde. Je pourrais, tout aussi bien parler de l'homme de culture féru de belles lettres. Mais c'est de l'HOMME, en lettres majuscules, que je veux vous parler, pour avoir, à son contact, pris la juste mesure de son talent et de sa générosité», témoigne Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais et membre du Comité international olympique.







Diagna Ndiaye trouve que l’ambassadeur a réussi sa mission au Sénégal. «Philippe Lalliot aura rempli sa mission au Sénégal dans la continuité d'une longue tradition qui fait rayonner la diplomatie française à travers le monde, dans une posture d'écoute, d'ouverture et d'attention aux autres qui a su faire l'unanimité autour de lui. Nos énergies sont aujourd'hui tournées vers les prochains Jeux olympiques de la jeunesse», déclare-t-il.





Le président du CNOSS n'a pas oublié que c'est d'abord au président de la République, Macky Sall, à son implication et à son prestige personnel que les JOJ seront organisés à Dakar. Il en est le premier soutien et un pilier essentiel.







Le membre du CIO remercie l'effort consenti par Phillipe Lalliot qui a, par son entregent et sa force de persuasion, su mobiliser tous les ambassadeurs de l'Union européenne en faveur du CNOSS, pour une organisation réussie des JOJ-2026.





Diagna Diagne n'a pas oublié de souligner que plusieurs institutions françaises, notamment l'AFD, ont contribué pour 40 millions d'euros à la réalisation d'infrastructures sportives indispensables, cela grâce à l’ambassadeur.





Il s’y ajoute : "Nous avons accueilli au Sénégal la ministre française des Sports dont l'appui, précieux, nous fait envisager la suite avec sérénité."