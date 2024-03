Fin de vie : Emmanuel Macron détaille les grandes lignes de la loi « aide à mourir »

Dans une interview à « Libération » et à « La Croix », le chef de l’État annonce que le texte sera présenté en Conseil des ministres en avril.



POLITIQUE - « Sur un texte qui emporte de tels enjeux, on ne demande pas l’urgence. » Dans une interview accordée à Libération et à La Croix, Emmanuel Macron en dit plus sur le projet de loi sur la fin de vie, attendue depuis plusieurs mois. Un texte instaurant une « aide à mourir » sous « conditions strictes », dont le chef de l’État prévoit la présentation en Conseil des ministres, en vue d’une première lecture le mois suivant à l’Assemblée nationale.





« Cet accompagnement sera réservé aux personnes majeures, comme la Convention citoyenne l’avait recommandé. Deuxième condition : les personnes devront être capables d’un discernement plein et entier, ce qui signifie que l’on exclut de cette aide à mourir les patients atteints de maladies psychiatriques ou de maladies neurodégénératives qui altèrent le discernement, comme Alzheimer », détaille Emmanuel Macron, précisant que le patient devra également être atteint d’une « maladie incurable » et avoir son « pronostic vital engagé à court ou à moyen terme » pour y accéder. Autre condition : faire l’objet de souffrances « que l’on ne peut pas soulager ».





Possibilité de recours



« Si tous ces critères sont réunis, s’ouvre alors la possibilité pour la personne de demander à pouvoir être aidée afin de mourir », poursuit le chef de l’État, précisant que la décision revient « en transparence » et de manière « collégiale » à l’équipe médicale chargée du suivi du patient. Si la demande est acceptée, le demandeur se verra prescrire un produit létal à s’administrer seul ou avec assistance. Sur ce point précis, le chef de l’État lit mot pour mot ce qui figure dans le projet de loi : « L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte d’ordre technique n’y fait obstacle, soit par le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. »





Après la demande du patient, « il y a un minimum de deux jours d’attente pour tester la solidité de la détermination », explique Emmanuel Macron, qui précise que « la réponse doit intervenir dans un délai de quinze jours maximum ». Si la réponse est favorable, « la prescription est valable trois mois, période durant laquelle le patient pourra, bien entendu, se rétracter à tout moment ». En cas de refus, le locataire de l’Élysée évoque de possibles « recours » ainsi que la possibilité pour le patient de se tourner vers « une autre équipe médicale ».