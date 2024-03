FOCAC : Wang Yi annonce de nouvelles perspectives dans la coopération sino-africaine





Après le Sénégal, la Chine va accueillir cette année le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). «Les dirigeants chinois et africains se retrouveront à Beijing pour envisager ensemble le schéma dans la coopération pour l’avenir, partager et échanger en profondeur les programmes sur les expériences de gouvernance. Ce sommet approfondira une solidarité pour la coopération, ouvrira de nouveaux horizons à l’accélération du développement partagé et écrira une nouvelle page de la communauté d’avenir partagé », a fait savoir le membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (CCPCC), ce 7 mars au Media Center, lors d’une rencontre avec la presse, à propos de la 2e session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN), organe législatif national chinois.





Revenant sur les relations Chine-Afrique, Wang Yi a souligné que le Premier ministre chinois des Affaires d’État consacre chaque année à l’Afrique son premier déplacement à l’étranger. «Cette tradition qui a duré depuis 34 ans est unique dans l’histoire des échanges internationaux. Elle s’explique par le fait que la Chine et l’Afrique, frères pour le meilleur et le pire, ont combattu côte à côte dans la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme. Cette clause de solidarité sur la voie du développement et de redressement est défendue résolument dans la justice face aux aléas internationaux », a-t-il indiqué.





Il soutient que depuis le début de l’ère nouvelle, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a avancé le principe de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié de bonne foi pour les relations sino-africaines. Il s’y ajoute la vision de la recherche qui est importante dans la construction d’un avenir partagé Chine-Afrique.













«Les autres grands pays ont, à nouveau, tourné le regard vers l’Afrique »





Le ministre de rappeler que depuis 15 ans consécutifs, ce pays est le premier partenaire commercial de l’Afrique. « Les pays africains reconnaissent un nouvel éveil. Les modèles qui leur étaient imposés de l’extérieur n’ont apporté ni expériences ni prospérité. Aujourd’hui, ils ont besoin d’explorer leur point de développement adapté à leurs conditions nationales et de prendre fermement en main leur avenir et destin dans ce nouveau processus historique », insiste-t-il.





«La Chine continuera de soutenir fermement l’Afrique pour qu’elle accède à une véritable indépendance d’esprit et de pensée, de l’accompagner dans le renforcement de sa capacité de développement autonome et d’appuyer l’accélération de la modernisation du continent. Elle estime depuis toujours que l’Afrique ne doit pas être marginalisée dans la voie de développement rigoureux de la coopération sino-africaine », a-t-il poursuivi.





Par ailleurs, ce membre du Bureau du CCPCC a laissé entendre que «les autres grands pays ont, à nouveau, tourné le regard vers l’Afrique ». «Nous nous en félicitons et espérons qu’ils feront comme ce que fait la Chine. C’est-à-dire apporter une plus grande attention à l’Afrique qui signifie de s’engager davantage et soutenir son développement par des actions concrètes », a lancé Wang Yi.