France : Après les émeutes, un couvre-feu nocturne à Clamart jusqu’au 3 juillet

Après l’incendie d’une rame de tramway à Clamart, dans la nuit de mercredi à jeudi, la commune des Hauts-de-Seine a décrété un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures, à compter de jeudi et jusqu’à lundi 3 juillet. « À titre préventif et pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la Ville de Clamart a procédé à la fermeture des équipements publics et à l’annulation des manifestations jusqu’au dimanche 2 juillet inclus », ajoute-t-elle.