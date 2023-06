France / Homme tué en Guyane : Les les tirs proviennent des émeutiers, selon la police

En Guyane, des jeunes ont fait passer jeudi des messages sur les réseaux sociaux témoignant de leur solidarité avec Nahel M., et de leur volonté d’en découdre avec la police. Dans la nuit, à Cayenne, des affrontements avec les forces de l’ordre ont eu lieu et des barrages ont été érigés puis incendiés dans quatre quartiers, à Montlucas, au village chinois, à Novapark et dans une moindre mesure à Chatenay. Des échauffourées ont également éclaté à Soula, un quartier de Macouria, à 20 kilomètres de Cayenne.





Vers 23 h 40, résident de la cité Stanislas, voisine de Montlucas, est mort après avoir été atteint d’une balle perdue alors qu’il était sur son balcon, au rez-de-chaussée de son immeuble, ont constaté deux journalistes de Guyane La Première présents sur place, information confirmée au Monde ce matin de source policière. Les journalistes étaient en train d’interviewer le directeur territorial de la police nationale quand ils ont entendu un tir, puis les cris de détresse de la victime située à quelques dizaines de mètres de là. Agée de 54 ans, la victime est un agent de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), a indiqué Gabriel Serville, le président de la CTG, dans un communiqué.





« Les constatations et l’enquête établissent sans conteste que les tirs proviennent des émeutiers, la police n’a jamais fait usage d’arme létale tout au long de la soirée », explique au Monde Philippe Jos, le directeur territorial de la police nationale (DTPN). « On aurait pu avoir un collègue décédé », ajoute-t-il. « Quand nous sommes intervenus dans la cité, il y a eu à plusieurs reprises des tirs d’arme à feu, et lorsque nous avons quitté les lieux, il y a eu une seconde série, dont le tir mortel qui a atteint la victime sur sa terrasse », précise le DTPN.