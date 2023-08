France : L’avis cash du comédien Ahmed Sylla, révolté par l’interdiction de l’abaya dans les écoles

En France, l’interdiction de l’abaya, cette longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes, continue de susciter des réactions contrastées. Hier mardi 29 août, le comédien franco-sénégalais, Ahmed Sylla, s’est fendu d’un tweet pour dénoncer la décision.











« Triste époque »





« J’espère qu’un jour on mettra autant d’énergie dans le combat des violences faites aux femmes, que celui de leur interdire de s’habiller comme elles le veulent. Les libertés prennent du 'ferme' pendant que les prédateurs, violeurs, criminels, prennent du 'sursis'. Triste époque », a critiqué le comédien sur le réseau social d’Elon Musk.





L'acteur faisait référence à Jean-Marc Morandini, un homme des médias condamné hier mardi à une peine très légère pour harcèlement sexuel et travail dissimulé.





« Ça me déçoit énormément »





Si certains internautes ont approuvé le tweet de l'humoriste, d'autres l’ont copieusement taclé.





« Ça concerne des élèves du public et pas les femmes. Les libertés ne sont pas absolues. Quant aux violences, les vraies, libre à toi d’en parler et de lutter contre, avec ta notoriété. Dommage et paradoxal que tu en parles en défense de ce vêtement en particulier », a critiqué un abonné de X (ex-Twitter).





Un autre trouve que sa prise de position est « pleine de confusion de valeurs ». « Ça me déçoit énormément », a-t-il réprouvé.





Ahmed Sylla intervient souvent dans la sphère politique. En juin dernier, il avait invité le gouvernement sénégalais à agir dans l’intérêt du peuple, après l'éclatement des heurts entre manifestants pro-Sonko et forces de l’ordre.