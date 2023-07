France : la composition du nouveau gouvernement

La composition du gouvernement d’Élisabeth Borne, au 20 juillet 2023, dans l'ordre protocolaire, est la suivante :





Première ministre : Élisabeth Borne





Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire





Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer : Gérald Darmanin





Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna





Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Éric Dupond-Moretti





Ministre des Armées : Sébastien Lecornu





Ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt





Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse : Gabriel Attal





Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau





Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau





Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Christophe Béchu





Ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher





Ministre de la Culture : Rima Abdul-Malak





Ministre de la Santé et de la Prévention : Aurélien Rousseau





Ministre des Solidarités et des Familles : Aurore Bergé





Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini





Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques : Amélie Oudéa-Castéra





Ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement : Olivier Véran





Ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des Relations avec le Parlement : Franck Riester





Ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances : Bérangère Couillard





Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'Industrie : Roland Lescure





Ministre délégué auprès du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications : Jean-Noël Barrot





Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme : Olivia Grégoire





Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics : Thomas Cazenave





Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales : Dominique Faure





Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer chargé des Outre-mer : Philippe Vigier





Ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger : Olivier Becht





Ministre déléguée auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, et auprès du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels: Carole Grandjean





Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports : Clément Beaune





Ministre délégué, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du Logement : Patrice Vergriete





Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé : Agnès Firmin Le Bodo





Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et des Familles : Fadila Khattabi





Secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l'Enfance : Charlotte Caubel





Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la Mer : Hervé Berville





Secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Ville : Sabrina Agresti-Roubache





Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, chargée de la Citoyenneté : Sonia Backès





Secrétaire d'État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de l'Europe: Laurence Boone





Secrétaire d'État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux : Chrysoula Zacharopoulou





Secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire : Patricia Mirallès





Secrétaire d'État, auprès du ministre des Armées chargée de la Jeunesse et du Service national universel, et auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse : Prisca Thevenot