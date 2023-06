France : « Les trois quarts de la ville sont détruits », selon la maire d'une ville du nord

L’ancienne ville sidérurgique du Valenciennois a été le théâtre de très violents affrontements entre bandes surexcitées et police jusque trois et heures et demie du matin. Il y a des dégâts partout, surtout dans le centre-ville. Avant même que la nuit tombe, un groupe d’une centaine de personnes encagoulées pour la plupart a attaqué le théâtre. Du personnel municipal y était encore présent quand une tentative d’incendie les a obligés à se retrancher à l’intérieur, paniqués par les tirs de mortier sur le bâtiment. La police a réussi à les en extraire, après une charge très tendue.







Une partie des bureaux du théâtre est totalement détruite. Pillages de magasins en centre-ville, d’une banque et les entrées des supermarchés Aldi et Lidl ont été forcés. Des vols ont été constatés. En mairie et à la médiathèque, les vitres sont en miettes et du mobilier urbain a été utilisé contre l’entrée du cinéma de la ville. Des voitures de police (municipale et nationale) ont été incendiés et un assaut contre le commissariat a pu être repoussé.