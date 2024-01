France: le chef du parti présidentiel nommé ministre des Affaires étrangères

Le chef du parti du président français Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, a été nommé jeudi ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, qui a maintenu plusieurs poids lourds et s'est adjoint deux anciennes ministres de droite.





Très proche d'Emmanuel Macron, dont il a été le conseiller, Stéphane Séjourné va remplacer au Quai d'Orsay Catherine Colonna, jugée inaudible et pas assez politique.





Exit donc deux femmes à des postes régaliens, avec le départ de Catherine Colonna et celui de l'ex-Première ministre Elisabeth Borne.





Plusieurs poids lourds, dont Bruno Le Maire à l'Economie et Gérald Darmanin à l'Intérieur, ont été confirmés jeudi au sein du gouvernement concocté par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Sébastien Lecornu reste aux Armées et Eric Dupond-Moretti à la Justice.





Les ex-ministres de droite Rachida Dati et Catherine Vautrin ont par ailleurs été nommées jeudi au sein du nouveau gouvernement.





Mme Dati, ancienne Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, récupère le poste de la Culture. Quant à Mme Vautrin, détentrice de plusieurs portefeuilles sous Jacques Chirac et déjà pressentie pour Matignon en 2022, elle hérite d'un ministère élargi au Travail, la Santé et les Solidarités.





La nomination au ministère de la Culture de Rachida Dati a provoqué la fureur de son camp, le parti de droite Les Républicains (LR).





Le président de LR Eric Ciotti a annoncé jeudi son exclusion du parti, estimant qu'elle s'est ainsi "placée en dehors de notre famille politique".





"Nous sommes dans l'opposition, nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret", a déclaré M. Ciotti dans un communiqué.





Devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de France, le populaire Gabriel Attal, éphémère ministre de l'Education, a pour mission d'insuffler un nouvel élan à un mandat présidentiel en panne.





La nouvelle équipe gouvernementale devra relever d'importants défis en 2024. Il lui faudra notamment aller au combat face à l'extrême droite, qui caracole en tête des sondages, lors des élections européennes de juin.