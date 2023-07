France : Le maire Robert Ménard s’oppose au mariage d’un Algérien et d’une Française

Le maire de Béziers refuse de marier un Algérien de 23 ans, en situation irrégulière sur le territoire français. Malgré ce que prévoit la loi.



Ca sent le mariage blanc à plein nez ! » Alors qu'un Algérien de 23 ans, défavorablement connu des services de police, et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), souhaite épouser une Française à Béziers vendredi 7 juillet, Robert Ménard, maire de la commune, s'y oppose catégoriquement. « Il est Algérien, il a 23 ans, il veut épouser une Française de six ans de plus que lui, déjà mère de trois enfants : ça sent le mariage blanc à plein nez ! » a déclaré l'édile auprès du Figaro.





Légalement, le maire de Béziers est obligé d'unir ces deux personnes, qui ont respecté la procédure et fait publier les bans suffisamment à l'avance. L'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen précise également que rien n'empêche deux sans-papiers de se marier.





Gérald Darmanin et Emmanuel Macron alertés





« Il est impossible d'interdire à une personne de se marier sous prétexte de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa situation aux yeux de l'administration du pays dans lequel elle vit », précise également ce même article.





Robert Ménard a alerté Gérald Darmanin et Emmanuel Macron de la situation. Il a réclamé qu'une solution soit trouvée avant le jour J… Le ministre de l'Intérieur lui aurait répondu qu'il faudrait « mettre une mesure concernant ce type de mariages dans la prochaine loi sur l'immigration. » En attendant, le gouvernement souligne que « le mariage n'empêche pas l'expulsion ».