France : Le quotidien L'Humanité cambriolé, son directeur appelle à la "solidarité"

Les locaux de la rédaction du quotidien L'Humanité, situés à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ont été cambriolés jeudi matin et une cinquantaine d'ordinateurs dérobés, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Bobigny et de sources proches de l'enquête. "Beaucoup de matériels dérobés et un préjudice conséquent en pleine préparation de la @FetedelHumanite et du lancement de notre nouveau site le 15 septembre.





Nous appelons à la solidarité de toutes et tous !", a déclaré sur X (anciennement Twitter) le directeur de L'Humanité, Fabien Gay, également sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. "Une attaque majeure contre le travail de la presse et au-delà, à notre démocratie", a réagi sur le même canal Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, adressant son soutien à la rédaction. Les faits se sont déroulés peu après 06H00 dans un immeuble situé dans le quartier Pleyel à Saint-Denis. Les auteurs, vêtus de tenues d'ouvriers, ont cassé une vitre située au rez-de chaussée pour pénétrer dans l'immeuble de cinq étages abritant plusieurs entreprises, selon des sources proches de l'enquête.