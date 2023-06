France : Plusieurs journalistes attaqués et blessés pendant les émeutes





Les émeutes qui embrasent la France entière sont particulièrement risquées pour les journalistes. Cette nuit, deux journalistes du Figaro ont été agressés. L'un d'eux s'est fait voler son téléphone, et a dû se rendre aux urgences après avoir été frappé.





Le photographe de Libération envoyé pour documenter les violences a également été brutalement molesté et s'est fait dépouiller de son appareil. «Un type est venu par derrière pendant que je prenais des photos et a commencé à taper sur mon casque avec un pavé. J'ai essayé de défendre mon appareil qui vaut très cher, mais ils étaient plus forts que moi», a témoigné le photojournaliste.





Deux journalistes ont également été pris à partie à Besançon. L'un d'eux a reçu un coup de barre à mine sur la tête.