France: "des moyens supplémentaires" vont être déployés face aux émeutes (Macron)





Le président français Emmanuel Macron a annoncé le déploiement par le ministère de l'Intérieur "de moyens supplémentaires" après trois nuits d'émeutes, consécutives au décès du jeune Nahel lors d'un contrôle policier près de Paris, en dénonçant "l'instrumentalisation" de ce drame.