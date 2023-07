France: suicide d'un prêtre accusé d'agressions sexuelles

Un prêtre français, doyen de la paroisse d'Avesnes-sur-Helpe (nord de la France), a mis fin à ses jours dans la nuit de lundi à mardi, quelques mois avant son procès pour agressions sexuelles, a-t-on appris jeudi auprès du diocèse de Cambrai et du parquet.





Il devait comparaitre en octobre devant le tribunal correctionnel de Douai "pour répondre d'agressions sexuelles", a indiqué le parquet de Douai, confirmant une information de la presse locale.





Il a été retrouvé mort sur une voie ferrée, a précisé le parquet d'Avesnes-sur-Helpe, chargé de l'enquête sur son décès.





Le prêtre, Benjamin Sellier, 47 ans, était "très affecté" par cette procédure judiciaire faisant suite à une plainte déposée par une jeune fille et sa famille, a précisé le diocèse de Cambrai.





"Comme évêque, je pense à cette jeune personne plaignante et à sa famille, aux paroissiens et prêtres du diocèse, et à la famille endeuillée du Père Benjamin", a réagi l'archevêque de Cambrai Mgr Vincent Dollmann.