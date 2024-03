France : UN BÉBÉ DE TROIS SEMAINES MEURT D’UNE OVERDOSE DE COCAÏNE

Le 6 mars dernier, un bébé âgé de trois semaines est mort d’un empoisonnement à la cocaïne en Charente-Maritime. C’est la mère du nourrisson, addicte à cette substance, qui serait responsable de son décès.





C’est un drame qui a secoué la ville de Rochefort en Charente-Maritime, le 6 mars dernier. Celui de la mort d'un nourrisson, âgé de seulement trois semaines, des suites d’un empoisonnement à la cocaïne.





Le soir de l’accident, les voisins auraient tenté de pénétrer dans l’appartement après l’apparition de cris «inhabituels» venant du bébé. La mère ne serait pas venue leur ouvrir.





D’après nos confrères de Sud-Ouest, les analyses de sang ont révélé la présence de cette drogue dans l’organisme de l’enfant. La procureure de la République a annoncé qu’une autopsie a été ordonnée et que des analyses toxicologiques sont en cours.





LA MÈRE DU BÉBÉ MISE EN CAUSE





Âgée de 38 ans, la femme est connue pour souffrir d’une addiction aux stupéfiants, et notamment à ce dangereux psychotrope qu’est la cocaïne. Bien que la prise «forcée» de cette drogue vis-à-vis du nourrisson soit écartée, la consommation via l’allaitement est très certainement la théorie la plus plausible.





Consommer des substances durant l’allaitement peut en effet avoir des effets indésirables pour les enfants. La mère a donc été mise en cause pour homicide involontaire aggravé.