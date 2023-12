France : un rassemblement pour la libération de Coline Fay

À Àdeux jours de Noël, la famille de Coline Fay, jeune kiné de 26 ans emprisonnée au Sénégal depuis mi-novembre, a organisé un nouveau rassemblement place Félix Poulat à Grenoble (Isère). Elle espère revoir Coline, originaire de Claix (Isère), pour les fêtes de fin d'année.

C'est une période symbolique dans l'année, un moment pour se retrouver en famille. Sauf que Coline Fay, emprisonnée au Sénégal depuis mi-novembre pour avoir participé à une manifestation de soutien à Ousmane Sonko, principal opposant du président Macky Sall, n'est toujours pas libre. Sa famille multiplie les actions et les rassemblements pour demander la libération de leur fille de 26 ans, originaire de Claix (Isère). Samedi 23 décembre, à deux jours de Noël, elle a organisé une manifestation place Félix Poulat à Grenoble (Isère) à laquelle a pris part une centaine de personne environ. C'est la deuxième après celle de la semaine dernière.











"J'espère qu'elle va arriver ce soir", souffle son père, Jean-Yves. "Dès que le téléphone sonne ou qu'il y a quelqu'un à la porte, j'espère que c'est ma fille. Quand on l'a au téléphone, ça nous remonte le moral. Mais ça ne dure pas et on commence à être très fatigués". La famille peut téléphoner à Coline deux fois par semaine, mais ce sont des appels sous surveillance et qui ne durent que cinq minutes.







Une banderole réclamant la libération de Coline a été brandie à Grenoble.Une banderole réclamant la libération de Coline a été brandie à Grenoble.













"Sa filleule voudrait un miracle de Noël"







Peu importe pour Sara, la meilleure amie de Coline. Avec sa fille Mila, dont Coline est la marraine, elles rêvent de pouvoir lui parler, peu importe le dispositif. "On va passer les fêtes avec la famille de Coline. Ma fille aimerait son miracle de Noël et entendre sa marraine qu'elle n'a pas eu depuis plus d'un mois au téléphone", raconte Sara. "Et même pour moi, c'est quelque chose de très dur en cette période de fêtes. On aurait vraiment aimé qu'elle soit déjà de retour à la maison avec nous pour le repas du 25".