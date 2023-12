France : une ministre appelle à "reconnaître les viols de masse" sur les femmes israéliennes

La ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, a appelé mercredi à "reconnaître les viols de masse" qui ont été commis "sur les femmes israéliennes" lors des attaques menées par le Hamas le 7 octobre.







Il "ne faut pas hésiter une seconde à reconnaître les viols de masse qui ont été réalisés sur les femmes israéliennes. Certaines ont été mutilées", a déclaré Mme Couillard interrogée sur Radio J.





"Le viol est utilisé comme une arme de guerre quels que soient les conflits", a dit la ministre, jugeant "insupportable de faire des différences en fonction des conflits, de l’origine des personnes qui peuvent les subir".





"Les violences faites aux femmes, c'est aussi les viols qui ont été réalisés sur les femmes israéliennes", a souligné la ministre, regrettant qu'une "petite partie mais une partie bruyante" du mouvement féministe voudrait qu'on n'en parle pas.





Des associations féministes et organisations féministes internationales ont été accusées sur les réseaux sociaux et lors de manifestations, notamment à Paris et à New York, d'avoir tardé à condamner ces abus sexuels et de l'avoir fait a minima.





La police israélienne enquête sur des violences sexuelles, dont des viols et mutilations, soupçonnées d'avoir été commises sur des femmes par des combattants du Hamas le 7 octobre.





L'attaque de commandos du Hamas en Israël le 7 octobre a fait 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes.





Les bombardements israéliens lancés en représailles à Gaza, parallèlement à une vaste opération terrestre lancée le 27 octobre, ont fait plus de 16.248 morts, majoritairement civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.