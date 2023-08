Fumée, bruits d'explosion: des témoins racontent la chute de l'avion de Prigojine

De la fumée, des bruits d'explosion et un appareil qui tombe longuement: des témoins du crash mercredi près d'un petit village de l'avion du chef du groupe Wagner Evguéni Prigojine ont décrit la scène.





"Ils l'ont descendu, ça a fait +boom+ deux fois, il a explosé et il est tombé", a commenté dans une vidéo une femme qui a filmé puis posté la longue chute de l'avion dans le ciel, près de Koujenkino dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou.





L'AFP a pu authentifier ces images diffusées sur les réseaux sociaux à l'aide de son équipe sur le terrain, qui a identifié la même tour métallique, visible dans la vidéo de cette habitante et près du site de la catastrophe.





Sur cette vidéo, on voit aussi une colonne de fumée noire après le crash de l'avion, près de ce village composé de vieilles maisons en bois et de quelques petits immeubles.





"Une voisine est arrivée, les mains tremblantes, on est allées à la fenêtre et on a vu (...) un nuage noir" dans le ciel, a aussi indiqué une autre femme vivant près du village de Koujenkino, cette fois à l'agence de presse Ria-Novosti.





Selon elle, sa voisine a entendu comme un "grondement" et vu des flammes.





Une femme âgée, sous couvert d'anonymat, a par ailleurs raconté à l'AFP que l'événement avait eu lieu vers 18h30 et qu'elle avait alors entendu des "détonations".