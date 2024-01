Gabriel Attal fait une déclaration de politique générale de droite, la gauche ne le rate pas

« Thatcher », « droite punitive », « Adam Smith et Milton Friedman »… Aux oreilles de la gauche, la ligne de conduite du Premier ministre avait un air de droite libérale.



Gabriel Attal poursuit sur sa lancée, fort de nouveaux ministres venus directement de LR ou de l’ancienne UMP. Ce mardi 30 janvier, le chef du gouvernement a confirmé, à l’occasion de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale, le virage à droite pris par l’exécutif, au point d’être comparé à Margaret Thatcher (ancienne Première ministre britannique libérale) par les élus de gauche.



????« Quand vous entendez le nombre de mesures qui sont égrenées, c'est probablement le discours le plus réactionnaire que nous ayons vu depuis des décennies [...] Le pays n'attend qu'une chose : que l'on tourne la page de la macronie ».



Réaction de @MathildePanot , présidente du… pic.twitter.com/6NSMmclU7X — La France insoumise (@FranceInsoumise) January 30, 2024

Attribution aux maires de la compétence sur les logements sociaux, généralisation du conditionnement du RSA à des heures d’activité à partir de 2025, suppression de l’allocation spécifique de solidarité accordés dans certaines conditions aux chômeurs en fin de droits… « On attendait Gabriel Attal, on reçoit Margaret Thatcher », grince ainsi le député LFI Hadrien Clouet quand le fondateur du mouvement Jean-Luc Mélenchon épingle « le discours le plus réactionnaire depuis un siècle ». Soit exactement les mêmes termes que la présidente du groupe à l’Assemblée Mathilde Panot pour qui Gabriel Attal a livré un discours de « politique de souffrance générale ».