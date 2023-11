Gaza : les Etats-Unis "encouragent" Israël à "tuer", accuse le président iranien

Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé lundi les Etats-Unis d'"encourager" Israël à "tuer et à perpétrer des actes cruels" contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.



Recevant le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani à Téhéran, M. Raïssi a une nouvelle fois réclamé un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza.



Avec M. Soudani, "nous pensons que les bombardements doivent cesser dès que possible, qu'un cessez-le-feu doit être décrété immédiatement et que l'aide soit apportée au peuple opprimé et fier de Gaza", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.



"Nos positions sont identiques sur ce dossier", a ajouté le Premier ministre irakien, qui s'est également entretenu lundi avec l'ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité de l'Iran.



"Ces crimes horribles et contre l'humanité sont un génocide, qui est mené par le régime sioniste avec le soutien des Etats-Unis et de certains pays européens", a dénoncé M. Raïssi.



"L'aide américaine au régime sioniste l'encourage à tuer et à perpétrer des actes cruels contre le peuple palestinien. L'affirmation par les Américains qu'ils cherchent à aider Gaza est une fausse promesse, qui n'est pas compatible avec leurs actes", a-t-il ajouté.



L'ayatollah Khamenei a pour sa part déclaré que "sans l'aide militaire et politique des Etats-Unis, le régime sioniste ne serait pas capable de continuer".



Le déplacement de M. Soudani intervient au lendemain d'une visite surprise à Bagdad du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, en tournée au Proche-Orient.



M. Blinken a jugé que "les attaques ou les menaces venant de milices alignées avec l'Iran étaient totalement inacceptables" contre les troupes américaines stationnées en Irak et en Syrie.



Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, des attaques à la roquette et au drone ont visé les bases irakiennes où sont déployées des troupes américaines et de la coalition internationale antijihadiste.



Washington accuse l'Iran d'être impliqué par procuration dans ces attaques qui ont aussi ciblé des troupes américaines en Syrie voisine.



L'Iran et l'Irak ne reconnaissent pas l'Etat d'Israël et le gouvernement irakien est proche de l'Iran, pays qui soutient le Hamas palestinien.



Le 25 octobre, l'ayatollah Ali Khamenei avait accusé les Etats-Unis d'être "les complices incontestables des crimes" perpétrés dans la bande de Gaza.



Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a par ailleurs déclaré lundi que "la force des bombes ayant frappé Gaza en un mois était équivalente à 1,5 fois" celle de la bombe lancée par les Etats-Unis sur la ville japonaise d'Hiroshima en 1945.