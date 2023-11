Gaza, lieu "le plus dangereux au monde pour un enfant", dénonce la patronne de l'Unicef





La bande de Gaza est aujourd'hui "l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant", a dénoncé mercredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU la patronne de l'Unicef, jugeant que des pauses humanitaires ne sont "pas suffisantes" pour arrêter ce "carnage".