[Vidéo] Gifle : Cet enfant pose à Macron la question que tout le monde a en tête

Alors qu’il se trouvait dans la cour de l’école, avec les enfants face à lui, un écolier plutôt bravache lui a posé une question pour le moins inattendue, le tour dans une séquence immortalisée par France Bleu Picardie et BFMTV. “Alors ça va la claque que tu t’es prise?” demande l’élève à Emmanuel Macron qui réagit plutôt avec humour.

DÉPLACEMENT - Les enfants et leur franchise légendaire. En marge de son déplacement ce jeudi 17 juin dans la Somme et l’Aisne, Emmanuel Macron a effectué une visite à l’école Poix-de-Picardie (Somme), une commune située au sud-ouest d’Amiens.

“Oh ben oui ça va, c’est pas agréable hein. Et c’est pas bien. Faut jamais faire ça même quand on est dans la cour”, répond le président en s’approchant du petit curieux.

Il y a un peu plus d’une semaine, lors d’un déplacement dans la Drôme, Emmanuel Macron a été giflé par Damien Tarel, 28 ans, condamné en comparution immédiate à 18 mois de prison dont 14 avec sursis. Pendant sa période probatoire, il devra être suivi psychologiquement et également suivre une formation ou travailler. Privé de ses droits civiques pendant 3 ans, le jeune homme a également écopé d’une interdiction de détenir des armes pendant 5 ans, et d’une interdiction définitive d’exercer toute fonction publique.