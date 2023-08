Grande-Bretagne : deux jumelles dépensent 200.000 dollars en chirurgie esthétique pour ressembler à Barbie

Des jumelles britanniques ont investi 200.000 dollars en chirurgie esthéthique dans le but de ressembler à la poupée Barbie.





La vie en plastique, est-elle fantastique ? En tout cas, au Royaume-Uni, deux sœurs jumelles ont pris cette expression à la lettre en dépensant la somme de 200.000 dollars (185.000 euros) en chirurgie plastique pour imiter la célèbre Barbie.





Depuis 2020, Daisy et Dolly Simpson ont multiplié les opérations de chirurgie esthétique, comprenant des augmentations mammaires, une labiaplastie, une rhinoplastie et un lifting brésilien des fesses (BBL). Afin de se rapprocher davantage de leur modèle, elles ont également eu recours à la médecine esthétique, incluant la pose de facettes, et des injections de botox dans les fesses, ainsi qu'aux lèvres, mentons, joues et mâchoires.





UN RÊVE DE PETITE FILLE

«Avant de commencer nos procédures et nos opérations, nous n'étions pas très sûres de notre apparence», a confié Dolly, au quotidien Caters News. Elles ont d'ailleurs admis qu'elles avaient passé la majeure partie de leur enfance à rêver de devenir Barbie.









Âgées de 26 ans aujourd'hui, elles se sont également inspirées d'autres modèles, à savoir les poupées Bratz et les lapins Playboy de Hugh Hefner. Les jumelles se disent très satisfaites des résultats : «Nous sommes très contentes de la manière dont nous avons réussi à obtenir notre look».





Cependant, leur transformation en poupées humaines ne s'arrête pas là. Dolly a déjà prévu de repasser sous le billard pour une deuxième opération des fesses. «Nous voulons toutes les deux des seins plus gros et une nouvelle opération du nez pour les rendre plus similaires» a-t-elle déclaré.





UN PHÉNOMÈNE MONDIAL

Le cas des jeunes femmes est loin d’être isolé. En ligne, l'engouement pour le nez jugé «parfait» de Barbie a généré près de 153.6 millions de vues sous le hashtag #BarbieNose, devenu viral sur TikTok. Partout dans le monde, des milliers de jeunes femmes affichent fièrement leurs rhinoplasties.





Face à cette tendance, un médecin a décidé proposer un forfait chirurgical «Barbie» à 120.000 dollars. Cette procédure comprend des chirurgies corporelles, faciales et capillaires.