Guerre en Ukraine : Kiev revendique une «opération réussie» contre un terrain militaire en Crimée

Plus de 2000 civils vivant dans les localités adjacentes au terrain militaire du district de Kirov ont dû être évacués selon l’occupant russe.









L'Ukraine s'est félicitée d'une «opération réussie» après l'incendie survenu mercredi matin sur un terrain militaire dans la péninsule annexée de Crimée, qui a poussé les autorités installées par Moscou à évacuer plus de 2000 civils. «L'ennemi cache l'étendue des dégâts et le nombre de victimes», a indiqué sur Telegram le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov.





Il a accompagné son message d'une courte vidéo montrant une installation en flammes, sans qu'il soit possible dans l'immédiat d'identifier l'infrastructure dont il s'agit. ?? [ ???????? RUSSIE | ???????? UKRAINE ]



???? Un terrain militaire situé dans le district de Kirovsky, en Crimée, est actuellement en feu. Le Ministère russe des situations d'urgence annonce l'évacuation de plusieurs villages, ce qui représente environ 2200 personnes. pic.twitter.com/IDivM43db2 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 19, 2023





Détonations audibles





Deux médias russes en ligne, Mash et Baza, proches des services de sécurité russes, ont signalé que des détonations étaient audibles dans la zone depuis plus de deux heures. Selon Mash, un dépôt de munitions était en feu. Les autorités russes, notamment l'armée, n'ont pas confirmé l'explosion de munitions, ni évoqué pour l'heure de possibles causes de l'incendie.





Le gouverneur, Sergueï Aksionov, a lui annoncé la fermeture, à cause de cet incendie, d'une autoroute qui relie le port de Kertch, dans l'est de la Crimée, à la ville de Sébastopol, dans le sud-ouest de la péninsule. Tous les services compétents sont à pied d'œuvre et un centre de coordination a été mis en place, a indiqué Sergueï Aksionov.





Depuis le déclenchement de l'offensive contre l'Ukraine, en février 2022, la Crimée est régulièrement la cible d'attaques de drones aériens et navals. Lundi, le pont de Kertch, importante infrastructure routière et ferroviaire reliant la péninsule annexée à la Russie, a été frappé par une attaque ukrainienne qui l'a endommagé pour la deuxième fois en dix mois.





Attaque du Odessa





Plus tôt dans la matinée, l'armée de l'air ukrainienne a de son côté affirmé avoir détruit 23 des 32 drones explosifs lancés par les forces russes, et 13 des 16 missiles de croisière Kalibr sur la région d'Odessa (sud). Au total, cette nouvelle salve d'attaques russes a fait au moins 12 blessés au cours de la nuit dans cette région, selon son gouverneur Oleg Kiper.