Guerre en Ukraine : Maxim Kouzminov, un Russe qui avait déserté à bord d’un hélicoptère militaire, a été assassiné en Espagne

Maxim Kouzminov avait déserté vers l’Ukraine, en accord avec les services de renseignements de Kiev. Son cadavre a été retrouvé criblé de balles dans un parking du sud-est de l’Espagne, où il s’était réfugié avec de faux papiers.



Il avait fui le front ukrainien à bord d’un hélicoptère de combat de son armée en août 2023. Le russe Maxim Kouzminov, depuis réfugié en Espagne, a été retrouvé mort criblé de balles la semaine dernière, confirment ce mardi des sources de la Guardia Civil au média espagnol El País. L’identité de la personne retrouvée morte à Alicante (sud-est de l’Espagne) avait longtemps été floue, avant que l’identité de Maxim Kouzminov ne soit confirmée par des empreintes digitales. Le décès de Maxim Kouzminov a également été confirmé par les renseignements ukrainiens à la BBC et au média ukrainien Kyiv Post.





Selon El País, il était titulaire de faux papiers. Une information confirmée par l’agence de presse espagnole EFE, qui précise que le meurtre a eu lieu le 13 février dans un parking. Les documents retrouvés sur le corps de la victime n’étaient donc pas ceux de Maxim Kouzminov, ce qui avait dans un premier temps mis le doute aux enquêteurs sur l’identité de la victime.





Accord avec l’Ukraine





Maxim Kouzminov avait quitté le front ukrainien depuis la région de Kharkiv (est de l’Ukraine) grâce à un hélicoptère Mi-8. Les services de renseignements ukrainiens avaient publié en septembre dernier une vidéo expliquant que cette opération avait été planifiée à l’avance. Maxim Kouzminov avait lui-même témoigné à visage découvert, expliquant qu’il était opposé à la guerre menée par son pays en Ukraine. Il lui aurait alors été proposé une protection et de nouveaux papiers à son arrivée en Ukraine ainsi que de l’argent. « Je ne veux pas être complice des crimes russes », avait déclaré Maxim Kouzminov dans un documentaire diffusé par les services de renseignement ukrainien.









D’après le Kyiv Post, cette opération avait permis aux renseignements ukrainiens de récupérer des documents russes ainsi que du matériel. Maxim Kouzminov avait décollé de la région russe de Koursk avant de rejoindre celle de Kharkiv au lieu de se diriger vers une autre basée aérienne. Deux autres soldats russes - pas au courant de l’opération - se trouvaient à bord de l’hélicoptère et ont été tués à leur arrivée. Pour ne pas se faire repérer par les radars, Maxim Kouzminov avait volé à très basse altitude, « en mode silence radio ».





Accueillir ou non des déserteurs russes, un dilemme pour l’Union européenne



À l’annonce du décès de ce déserteur russe, le directeur des renseignements extérieurs russes Sergueï Narychkine a qualifié Maxim Kouzminov de « traître et criminel » qui est « déjà devenu un cadavre moral au moment où il a planifié son crime abject et terrible », d’après l’agence de presse russe RIA Novosti. « En Russie, on dit souvent : soit on parle bien des morts, soit on ne parle pas du tout », a-t-il ajouté. Des médias russes pro-Kremlin accusent le pilote d’avoir abattu les deux hommes avec qui il se trouvait à bord de l’hélicoptère.