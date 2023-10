Guerre Israël-Gaza : plusieurs pays évacuent leurs ressortissants

Des milliers d'étrangers sont bloqués en Israël et dans les territoires palestiniens depuis le début samedi de la guerre entre le Hamas et Israël, qui a déjà fait des milliers de morts et près de 150 otages.





Certains pays ont entamé des opérations de rapatriement, d'autres prévoient de le faire prochainement. Voici un état des lieux, selon les dernières informations officielles.





- Allemagne -

La compagnie aérienne allemande Lufthansa va effectuer "plusieurs vols spéciaux" jeudi et vendredi à destination d'Israël pour rapatrier des ressortissants allemands. Quelques 4.500 citoyens allemands étaient inscrits mardi sur une liste pour être évacués.





- Argentine -

L'Argentine, où vit une importante communauté juive, a entamé mardi des opérations de rapatriement d'Israël de plus de 1.200 de ses ressortissants avec l'envoi d'un premier avion militaire à Tel-Aviv.





- Autriche -

Le gouvernement a annoncé le départ mercredi soir d’un premier avion affrété par la compagnie Austrian Airlines. Un autre avion est prévu pour jeudi. 300 personnes ont demandé l'évacuation (sur environ 8.000 ressortissants).





- Brésil -

Le gouvernement brésilien a prévu de mobiliser au moins six avions pour rapatrier ses ressortissants désirant quitter Israël et les territoires palestiniens.





Quelque 14.000 Brésiliens résident en Israël et 6.000 vivent dans les territoires palestiniens. Certains sont déjà partis via des vols commerciaux.





- Canada -

Les premiers vols opérés par l’armée canadienne devraient commencer à évacuer les quelques 700 Canadiens qui l’ont demandé jeudi soir ou vendredi. 4.200 Canadiens sont en Israël, 470 dans les territoires palestiniens.





- Corée du Sud -

192 Sud-Coréens ont été rapatriés à bord d'un avion de la compagnie Korean Air qui a atterri tôt mercredi à l'aéroport international d'Incheon.





Trente autres seront évacués plus tard dans la semaine par vols réguliers. Et 27 personnes, qui effectuaient un pèlerinage en Israël, rejoindront la Jordanie par la route.





- Danemark -

Le gouvernement prévoit l'évacuation "dans les prochains jours" de citoyens danois d'Israël et de territoires palestiniens.





Environ 1.200 Danois sont immatriculés en Israël et 90 dans les territoires palestiniens.





- Espagne -

Un A330 de l'armée de l’air espagnole a atterri mercredi à l’aube sur une base militaire près de Madrid avec à bord "plus de 200 Espagnols, citoyens de l'UE et de pays tiers résidant en Espagne" évacués d’Israël, selon le ministère espagnol de la Défense.





L'Espagne a fait décoller un deuxième avion mercredi matin vers Israël pour ramener d'autres Espagnols.





- Finlande -

La Finlande va organiser l'évacuation de ses ressortissants et des étrangers résidant en Finlande.





- France -

Le gouvernement a annoncé mardi "la mise en place d'un vol spécial par Air France ce jeudi dans le cadre d'une opération coordonnée par le centre de crise" du Quai d'Orsay pour rapatrier des Français qui n'ont pas pu rentrer.





- Grèce -

Selon Athènes, environ 90 citoyens grecs ont été rapatriés d’Israël jusqu’à présent. Un autre vol est prévu tard dans la soirée mercredi.





- Islande -

Le gouvernement a annoncé dimanche qu'il enverrait un avion de ligne pour rapatrier environ 120 ressortissants bloqués en Israël.





- Nigeria -

Le Nigeria a rapatrié 310 ressortissants qui se trouvaient en Jordanie après avoir quitté par la route Israël, où ils effectuaient un pèlerinage chrétien.





Ces pèlerins se rendaient de Bethléem à Nazareth lorsqu'ils ont appris qu'une attaque était en cours dans le sud d'Israël.





- Norvège -

La Norvège organise un vol de rapatriement mercredi soir de ses citoyens en Israël et dans les territoires palestiniens. Ils sont environ 500 immatriculés en Israël et une centaine dans les territoires palestiniens.





- Portugal -

Le Portugal a rapatrié mercredi matin 152 de ses ressortissants, ainsi que 14 autres nationaux européens, à bord d'un vol TAP Air Portugal en provenance de Chypre, où ils avaient été acheminés par un avion militaire portugais déployé vers Israël lundi.





- Suède -

Stockholm met en place une évacuation par avion des citoyens suédois d'Israël et des territoires palestiniens.





Environ 3.000 personnes ayant des liens avec la Suède se trouvent en Israël et environ 800 dans les territoires palestiniens. La date du départ du vol n'est pas encore connue.





- Suisse -

Un premier avion spécial de la compagnie Swiss a rapatrié près de 220 ressortissants helvétiques mardi.





Deux autres vols spéciaux entre Zurich et Tel Aviv sont prévus mercredi et jeudi, à la demande du Département fédéral des affaires étrangères.





Environ 28.000 ressortissants suisses et leurs familles sont officiellement enregistrés en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, où ils résident.





- Ukraine -

Le pays a prévu un premier vol d'évacuation pour samedi et pense en prévoir un autre pour dimanche. Quelques 15.000 Ukrainiens résident en Israël, 1.000 dans les territoires palestiniens (dont 300 à Gaza).