Guerre Israël-Hamas : Emmanuel Macron en visite en Israël ce mardi 24 octobre

La visite de Macron intervient plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas palestinien sur le territoire israélien, et alors que Tel-Aviv pilonne sans relâche Gaza.



Emmanuel Macron se rendra mardi 24 octobre à Tel-Aviv pour y rencontrer notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé ce dimanche 22 octobre l’Élysée. Le chef du gouvernement israélien avait annoncé peu avant sur X (ex-Twitter) la prochaine visite du président français et du Premier ministre néerlandais Mark Rutte.



La visite du chef de l’État français intervient plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas palestinien sur le territoire israélien, qui ont fait plus de 1.400 morts, dont 30 ressortissants français. Mais aussi alors que Tel-Aviv pilonne sans relâche la bande de Gaza.



Depuis l’attaque en Israël, sept Français sont toujours portés disparus : une jeune femme a le statut d’otage, et « pour les six autres il y a une présomption de prise en otage mais sans certitude », avait indiqué Emmanuel Macron.