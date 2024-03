Guerre Israël-Hamas : Netanyahou prêt à lancer une offensive sur Rafah , sans le soutien des USA

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a rencontré ce vendredi matin le Secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken. Il lui a clairement dit qu’il n’y a « aucun moyen de vaincre le Hamas sans aller à Rafah, et éliminer le reste des bataillons ».



« J’espère que nous le ferons avec le soutien des Etats-Unis »



Le dirigeant israélien a ajouté qu’il lancera cette offensive avec ou sans le soutien de l’Oncle Sam. « Je lui ai dit que j’espère que nous le ferons avec le soutien des Etats-Unis, mais si nécessaire, nous le ferons, tout seul » a déclaré Netanyahou.



Le Premier ministre israélien a par ailleurs rassuré les USA en ce qui concerne l’évacuation de la population civile des zones de guerre. Il a aussi promis de s’occuper de l’aide humanitaire.



La Chine et la Russie bloquent une résolution des USA sur une trêve à Gaza



Pendant ce temps, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine et la Russie ont bloqué la résolution élaborée par les USA sur une trêve à Gaza. Pour l’ambassadeur de la Russie à l’ONU Vassily Nebenzia, « soutenir ce texte, c’est se couvrir de honte ».



« Nous ne pouvons pas permettre que le Conseil de sécurité soit un instrument de Washington pour sa politique au Moyen-Orient. Et le texte américain donne le feu vert à Israël pour une attaque à Rafah » a-t-il poursuivi.