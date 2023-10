Guerre Israël-Hamas : Olivier Véran accuse tour à tour le RN et LFI d’antisémitisme





Le porte-parole du gouvernement a renvoyé dos à dos le Rassemblement national et La France insoumise, pointant un antisémitisme chez les deux formations.





L’attentat d’Arras et la disparition de ressortissants français en Israël sont-ils parvenus à créer l’union nationale en France ? Uniquement dans «l’arc républicain», selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Comprendre l’ensemble des forces politiques à l’exception du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI). Leur point commun ? Leurs ambiguïtés vis-à-vis de la communauté juive, d’après le ministre chargé du Renouveau démocratique. «Vous avez à l’extrême-droite des gens qui vont condamner l’antisémitisme quand c’est à l’extrême gauche ou chez les islamistes. Et puis vous avez l’extrême-gauche qui va condamner l’antisémitisme lorsqu’il provient de l’extrême-droite», analyse-t-il sur le plateau de France 2 ce lundi matin. Et de déplorer l’incapacité de ces formations à reconnaître leur propre antisémitisme : «Lorsqu’il s’agit de regarder chez soi, que ce soit à l’extrême-droite ou à l’extrême-gauche, plus personne n’a les yeux en face des trous.»





Alors que les troupes de Marine Le Pen tentent, dans une éternelle démarche de dédiabolisation, de faire oublier les propos antisémites du père Jean-Marie, Olivier Véran a accusé le RN de faire «comme s’il n’y avait pas d’histoire d’antisémitisme ou même de présents antisémites dans les rangs» du parti. «Beaucoup de membres, y compris à l’Assemblée nationale dans le groupe RN, proviennent des rangs du GUD», a-t-il avancé alors que les frontistes affichent une prise de distance avec le Groupe Union Défense, cette organisation d’ultra-droite connue pour ses actions violentes. «Il ne faut pas oublier et démasquer ce qu'est l'extrême droite française», s’est fendu le macroniste.





«Faire leur beurre politique»





Dénonçant «l’outrance permanente» du chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon, l’ancien ministre de la Santé pointe du doigt la volonté de ses fidèles de «faire leur beurre politique» sur le conflit israélo-palestinien. Dans la tourmente après leurs multiples refus de qualifier le Hamas, l’organisation islamiste palestinienne à l’origine des attentats meurtriers en Israël, de «terroriste», les Insoumis se sont vus qualifier d’«irresponsables politiques» par Olivier Véran ce lundi.