Guerre Russie-Ukraine : « L’OTAN est responsable » selon le Président Sud-Africain

Présent face au parlement jeudi dernier, Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud, a répondu aux différentes questions des députés. Interrogé sur la guerre en Ukraine, le Chef de l’Etat a désigné la part de responsabilité de l'OTAN dans ce conflit : « La guerre aurait pu être évitée si l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) avait tenu compte des avertissements lancés par ses propres dirigeants et responsables au fil des ans, selon lesquels son expansion vers l'est entraînerait une plus grande, et non une moindre, instabilité dans la région ».





Avant d’ajouter : « Les pays les plus puissants ont tendance à utiliser leur position de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pour servir leurs intérêts nationaux plutôt que les intérêts de la paix et de la stabilité mondiales. Le Conseil de sécurité doit être remanié afin qu'il y ait une représentation équitable et un mécanisme plus inclusif pour résoudre les différends internationaux ». Dénonçant les opérations russes en Ukraine, il a ajouté que son pays « ne peut tolérer l’usage de la force et la violation du droit international ».

Une position qui fait de l’Afrique du Sud le premier pays africain à s’exprimer « clairement » depuis le début de cette guerre.