I comme Icare: Prigojine, s'est-il brûlé les ailes en défiant le Roi-Soleil de Moscou ?

Icare, dans la mythologie grecque, est le fils de Dédale, l’architecte du Labyrinthe. Pour s’échapper de l’enchevêtrement, Dédale confectionna à son fils des ailes de cire, tout en lui interdisant de voler trop près du soleil. Mais Icare, grisé par le vol, oublia l’interdit et prend de plus en plus d’altitude. La chaleur du soleil fait fondre ses ailes de cire. Sa chute lui fut fatale.







Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a-t-il subi le sort de ce personnage mythologique ? On peut s’interroger sans forcément tirer des conclusions hâtives.





« Trahison », « coup de poignard dans le dos »





Cet ancien prisonnier de Leningrad, vendeur de hot-dogs, était connu pour être un des proches collaborateurs de Vladimir Poutine. Il a même été son cuisinier. Entre-temps, Evgueni Prigojine est devenu le patron de l'une des plus puissantes organisations paramilitaires russes : Wagner. Il est toujours resté loyal envers Poutine. En témoigne l’engagement de son organisation dans la guerre en Ukraine.





Mais le 24 juin 2023, l’homme pose un acte de « trahison ». Wagner, sa société privée, lance une rébellion contre Moscou. Même si cette mutinerie n’a duré que 24 heures, Poutine l’a vécu comme un « coup de poignard dans le dos ». C’est du moins ce qu’il déclare lui-même après cette rébellion. « Ce à quoi nous faisons face, ce n’est rien d’autre qu’une trahison. Une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels (de Prigojine) », avait-il poursuivi.





Cinq jours plus tard, le chef du Kremlin reçoit Evgueni Prigojine et plusieurs autres responsables de la société de sécurité privée. Tout portait à croire que l’incident était clos.





Mais est-ce que Poutine avait réellement pardonné à son ami cette « traîtrise » ? Comme Icare, Evgueni Prigojine ne s’était-il pas déjà brûlé les ailes en osant défier le Kremlin et son Roi-Soleil ?





« Il leur faudra un certain temps pour développer les approches... »





En tout cas, le décès du patron de Wagner dans un crash d’avion hier mercredi peut susciter des interrogations. Début juillet, les services secrets ukrainiens indiquaient que leurs homologues russes auraient reçu l’ordre de tuer Prigojine.





Kyrylo Budanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, avait été clair à ce propos. Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a été chargé de l’éliminer. « Vont-ils réussir ? Le temps nous le dira. Quoi qu’il en soit, toutes les tentatives d’assassinat potentielles ne seront pas rapides. Il leur faudra un certain temps pour développer les approches respectives et atteindre un stade où ils seront prêts pour une opération à grande échelle », déclarait Budanov.













On n’est pas à l’abri du canular





Il faut tout de même admettre qu’on n’est pas à l’abri d’un canular. Selon certains observateurs, le patron de Wagner a pu mettre en scène sa mort pour se cacher. Les informations de « The Grey Zone », la chaîne Télégram proche de Wagner, renforcent en quelque sorte ces doutes.





En effet, le média indique qu’un deuxième avion volait près de celui qui s’était écrasé.













L’appareil en question serait revenu à Moscou et aurait atterri en toute sécurité. Les traqueurs de vols comme « Flightradar24 » confirment l’information selon "Bild". Prigozhin était-il dans ce deuxième avion ? On n’en sait rien. Même « The Grey Zone » n’y croit pas vraiment. Il a annoncé le décès de l’homme d’affaires, pointant du doigt les « traîtres à la Russie ».





Rappelons que l’Agence fédérale russe du transport aérien avait aussi annoncé hier mercredi la mort du patron de Wagner.





Bernardin Patinvoh