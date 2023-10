Ibrahima Sory Sylla, Ambassadeur du Sénégal en Chine : « Le financement chinois impacte positivement sur le développement de notre pays »

Présent lors du lancement du rapport intitulé « Une étude sur l'efficacité du financement de la Chine en Afrique » publié dans le cadre du 40ème Forum de développement international, l’Ambassadeur du Sénégal en République populaire de Chine, Ibrahima Sory Sylla, s’est exprimé sur le bilan « positif » qui renforce le dynamisme de la coopération entre les deux pays. La cérémonie s’est déroulée, jeudi dernier, à l’Institut de la nouvelle économie structurelle à l’Université de Pékin. L’importance du financement chinois a été débattue lors du panel organisé au cours du lancement du rapport portant sur « Une étude sur l'efficacité du financement de la Chine en Afrique ». Pouvez-vous revenir sur l’impact de cette coopération ?

Effectivement, la coopération entre la Chine et les pays africains est extrêmement importante pour le développement de nos pays et, c'est un soutien qui est multiforme par rapport au financement du développement de l'Afrique, y compris au Sénégal. Les différents projets cumulés et financés par la Chine au Sénégal, depuis une dizaine d'années, dépassent même 1207 milliards de FCFA (entre 2013 et 2021 précisément) et cela est extrêmement important. Ce, parce que cela montre que la Chine est présente, elle est un partenaire fiable pour le Sénégal. Ce qu'elle fait pour notre pays, elle le fait également pour d'autres nations africaines dans le cadre du Forum de coopération sino-africaine. Cela est extrêmement important parce que dans le monde où nous vivons présentement, c'est difficile, du point de vue économique, pour beaucoup de pays, y compris les pays africains.

Il est heureux de constater que la Chine n'a jamais renoncé à ce soutien en faveur des pays africains. Donc, j'ai rappelé l'importance de ces financements qui permettent à nos pays d'avancer dans l'exécution de leurs programmes de développement économique. Au Sénégal, il y a tellement d'infrastructures qui ont été financées par la Chine à savoir l'éducation, la santé, les autoroutes, les parcs industriels. Et tout cela impacte positivement sur le développement de notre pays, notre croissance économique. Donc, c'était l'occasion pour moi de rappeler cela à l'auditoire. Toujours dans le rapport, beaucoup de projets en Afrique notamment celui des forages de puits ruraux, l’assainissement au Sénégal ont été mis en exergue. Des débuts de solution face aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations ?

Tout à fait. C'est extrêmement important. C'est un projet auquel le Président Macky Sall attache une très grande importance. C'est ce que nous appelons le développement de l'hydraulique rurale. C'est-à-dire l'accès de nos populations rurales à l'eau mais pas seulement. Également l'électricité. Et par rapport à l'hydraulique rurale, nous avons des programmes qui sont financés par la Chine pour combler le gap par rapport au monde rural. Le Président a eu l'idée de mettre en place le PUDC (Programme d'urgence de développement communautaire) qui a réalisé de très grandes choses pour le monde rural comme les pistes rurales, les pistes de productions également. Et dans le domaine de l'hydraulique rurale, la Chine nous soutient également. Nous avons des projets qui visent à aménager le lac de Guiers pour transférer l'eau, à peu près 500 millions de mètres cubes, vers le Ferlo pour développer l'irrigation, l'agriculture et, cela montre l'importance de l'hydraulique rurale dans ce que le Président appelle l'équité sociale.

Parmi les recommandations mentionnées dans le rapport, il est demandé aux pays africains d’adopter tous les financements en devises, en réduisant ainsi leur dépendance au dollar américain ? Votre avis sur cette suggestion ?

Le débat est sur la table et ce qui est important, c'est que nous vivons dans un monde mondialisé (la mondialisation). Si des pays peuvent payer en franc CFA d'autres en RMB comme la Chine le fait, d'autres par rapport à leur propre monnaie, cela participe à la globalisation et c'est un débat qui est posé de plus en plus. Je ne pense pas que cela soit dirigé contre le dollar qui est une monnaie universelle mais il faut renforcer nos capacités économiques endogènes et il faut être pragmatique aussi. Cela permet de créer des passerelles d'échanges économiques et commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Le fait d'avoir ce que nous appelons une plateforme transfrontalière en RMB, les pays africains peuvent payer dans cette monnaie s'ils le veulent, dans le franc CFA. Ça renforce nos économies et permet de créer cette synergie positive dans le domaine des échanges monétaires, financiers et économiques.