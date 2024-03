Il a perdu 500 millions d’euros dans une décharge: la quête désespérée d’un homme en colère

Il y a plus de 10 ans, James Howells minait déjà des cryptomonnaies sur son ordinateur et avait réussi à amasser un honorable stock de 8.000 bitcoins. D’une valeur déjà non négligeable d’une cinquantaine de milliers d’euros à l’époque, alors que la devise était encore très loin de jouir de son engouement actuel, les données étaient précieusement conservées sur un disque dur externe, seul accès du propriétaire à son compte en banque alternatif. Un jour, en 2013, à la suite d'un malentendu, sa compagne s’en débarrasse en faisant le ménage et dépose le sac-poubelle dans la rue. Les éboueurs passent. Le drame de sa vie, relate le Daily Mail.

Aiguille (en or) dans une botte de foin

Car quand il découvre la disparition de son appareil, il est évidemment trop tard. Le contenu de la benne a déjà été déversé dans la décharge municipale de Newport, au pays de Galles. Une aiguille (en or) dans une botte de foin. Le début d’une quête intense, désespérée, qui 11 ans plus tard n’a toujours pas porté ses fruits, à son grand malheur. Un cauchemar éveillé d’autant plus que le bitcoin a dépassé la barre des 76.000 euros, son record historique. Au taux actuel, les 8.000 bitcoins de James valent donc désormais plus de... 570 millions d’euros. Une ascension fulgurante, exponentielle, qui n’en finit plus d’alimenter sa frustration et sa colère.





“C’est un peu comme si votre ballon de foot atterris­sait chez le voisin...”



Malgré ses multiples tentatives auprès de la mairie locale pour autoriser des fouilles de la décharge, généreuse récompense à l’appui, les autorités n’ont jamais accédé à ses demandes. Elles estiment en effet que l’opération requerrait un trop grand investissement, sans garantie de résultats. Elles mettent également en avant des contraintes environnementales. “C’est un peu comme si votre ballon de foot atterrissait chez le voisin. C’est toujours votre ballon. J’ai demandé dès le premier jour à le récupérer mais personne ne m’a jamais ouvert la porte en 10 ans”, confie le trentenaire inconsolable.







À la recherche du trésor perdu

James n’a pas dit son dernier mot. Soutenu par un groupe d’investisseurs motivés par l’appât du gain, l’ingénieur de formation avait un temps envisagé, en 2022, d’envoyer des robots de pointe à la recherche du trésor perdu. Le Gallois avait exposé un plan détaillé du chantier, estimé à 10 millions d’euros: une fouille minutieuse sur trois niveaux, avec des tapis-roulants et l’assistance d’une IA entraînée à reconnaître le disque dur en question, relate Blick. Le projet n’a finalement pas abouti. La municipalité maintient sa position.