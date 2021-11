Il découvre à son retour de l’étranger que sa maison a été vidée et vendue

Sa maison vendue au retour d'un voyage

Un homme a profité de l’absence du propriétaire pour usurper son identité, liquider ses biens et revendre sa maison. Une histoire invraisemblable relayée par la BBC.





Les faits ont eu lieu cet été à Angleterre, à une cinquantaine de kilomètres de Londres. Le 21 août, le pasteur Mike Hall, en déplacement professionnel au Pays de Galles, revient chez lui, à Luton, alerté par ses anciens voisins inquiets de voir un intrus à son domicile. Arrivé sur place, il introduit sa clé dans la serrure pour s’apercevoir qu’elle a été remplacée. Pire, un homme lui ouvre la porte. Incrédule, il le bouscule et constate l’impensable: meubles, rideaux, moquette, tout a disparu. La maison est complètement vide.





Il n’a jamais mis sa maison en vente

L’inconnu n’a rien à voir dans l’histoire. Il s’avère qu'il est en train d’effectuer des travaux de rénovation pour le compte de l’occupant. Mike Hall n’y comprend rien et contacte la police. L'ouvrier s’en va et revient rapidement avec le père du... "propriétaire”. Le pasteur insiste: il s’agit de SA maison et il ne l’a jamais vendue. Son interlocuteur ne veut rien entendre et prétend que c’est bien la sienne et lui ordonne de quitter les lieux.





La maison a été vendue 154.000 euros

Le pasteur se renseigne auprès du service de l’urbanisme pour découvrir que le nom de "l’imposteur" figure bel et bien dans les registres du cadastre municipal à la date du 4 août: la maison a été vendue 154.000 euros. La police ne peut rien faire dans l’immédiat: la procédure semble en effet avoir été menée dans le respect de la loi. Elle conseille au pasteur lésé de porter plainte. Une enquête est alors lancée par le département compétent du comté en matière de fraude.





Usurpation d’identité: l’enquête piétine