Iles Canaries : Les sauveteurs ont secouru 61 824 personnes en mer en 2023, une hausse de 44%

Les services du sauvetage maritime ont publié le bilan annuel des opérations en mer aux Iles Canaries. Sur son site officiel, Salvamento Maritimo annonce avoir porté assistance à un total de 61 824 personnes en mer, une moyenne de 169 personnes par jour.





"Au cours de l'année 2023, Salvamento Maritimo a assisté un total de 61 824 personnes dans ses actions (169 personnes assistées par jour), auxquelles s'ajoute le contrôle de plus de 313 000 navires et la surveillance aérienne et satellitaire de plus de 253 millions de kilomètres carrés de mer pour empêcher les pollution", lit-on sur le site.





Il s'agit d'une hausse de 44% par rapport aux deux précédentes années.





Le communiqué ne précise cependant pas combien de personnes ont perdu la vie en mer durant l'année 2023.