.Images : La mascotte pour le "Joyeux Nouvel an chinois" 2024 dévoilée

Ils l’ont voulue «divine », « adorable », «chanceuse» et «festive ». Et c’est fait ! La mascotte pour le «Joyeux Nouvel an chinois » 2024 a été officiellement, présentée, au monde entier, ce samedi 7 octobre. La cérémonie de lancement s’est tenue, au ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine.



En effet, il s’agit d’un dragon. «Le seul animal du zodiaque qui n'existe pas dans la vraie vie. Il est le symbole culturel typique de la nation chinoise. Il inspire la paix, la joie, la bonne chance, les bons espoirs et la poursuite », indique-t-on. La mascotte est caractérisée par une queue en forme de flamme, des sourcils en forme de flamme, des oreilles de nuage de bonne augure, un nez en forme de lingot d'or, poussant un geste de bienvenue ».



« Le Nouvel an chinois est aussi appelé le Festival du printemps. C’est comme la fête du Thanksgiving. Beaucoup de personnes y participent car c’est une fête très conviviale. Mieux, elle a un lien avec la nature. Elle est source d’une inspiration, une vie meilleure durant toute l’année et une occasion pour la retrouvaille de toute la famille et des amis. L’art, la musique, les us et coutumes y sont bien représentés pour l’année prochaine. C’est l’une des fêtes les plus joyeuses pour moi », a déclaré le compositeur, par ailleurs chef d'orchestre et Ambassadeur mondial de bonne volonté de l'UNESCO, Tan Dun.



Cette cérémonie a vu la présence du Directeur du Bureau des échanges et de la coopération internationale du ministère de la Culture et du Tourisme, Vice-président et secrétaire général de l'Association culturelle internationale de Chine, Gao Zheng, du vice-doyen, École de design, Académie centrale des beaux-arts, Lin Cunzhen, des journalistes du Centre de communication internationale presse de la Chine (CIPCC).



En 2023, le Festival du Printemps a vécu avec l’organisation d’une série d'événements. « Il y a eu près de 500 événements tenus dans des pays et des régions dans le monde et près de 20 millions de personnes ont assuré la couverture. Ce qui a fait que les programmes diffusés en ligne et par les télévisions ont touché 5 milliards de personnes», signale-t-on.