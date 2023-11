IMMIGRATION AUX ETATS-UNIS : FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DE 1 000 DOLLARS AU SALVADOR, ALLER SIMPLE OFFERT PAR LE MAIRE DE NEW YORK

Le Salvador impose aux passagers en provenance d’Afrique ou d’Inde des frais de 1 000 dollars, dans le but apparent de freiner la migration vers les États-Unis via ce pays d’Amérique centrale. De son côté, pour tenter de décourager les migrants de s’installer à New York, le maire Eric Adams a élaboré un nouveau plan (un billet d’avion gratuit en aller simple) pour les transporter où ils le souhaitent, selon Politico.







Les personnes voyageant avec un passeport indien ou l’un des plus de 50 pays africains seront obligées de payer ces frais, a indiqué l’autorité aéroportuaire du Salvador dans un communiqué publié sur son site Internet le 20 octobre. L’argent récolté sera utilisé pour améliorer le principal aéroport international du pays, ont ajouté les autorités. Le président salvadorien Nayib Bukele a rencontré cette semaine Brian Nichols, secrétaire d’État adjoint américain aux affaires de l’hémisphère occidental, pour discuter des « efforts visant à lutter contre la migration irrégulière », entre autres sujets. Les douanes et la patrouille frontalière des États-Unis ont rencontré un nombre record de 3,2 millions de migrants à travers le pays en l’exercice 2023, qui s’est terminé en septembre.





De nombreux migrants d’Afrique et d’ailleurs arrivent aux États-Unis via l’Amérique centrale. TVA comprise, le coût supplémentaire est de 1 130 $ pour les voyageurs en provenance des pays concernés. Les nouveaux frais sont entrés en vigueur le 23 octobre et ont été imposés en raison de l’utilisation accrue du principal aéroport international du pays, selon le communiqué. Les compagnies aériennes seront tenues d’informer quotidiennement les autorités salvadoriennes des passagers provenant d’une liste de 57 pays d’Afrique et d’Inde. La compagnie aérienne colombienne Avianca, qui est l’un des plus grands utilisateurs du hub, a commencé à informer les voyageurs que les passagers de la liste des pays doivent payer les frais obligatoires avant d’embarquer sur des vols à destination du Salvador.





Le maire de New York a adopté une stratégie, inverse et néanmoins insolite, pour lutter contre les migrants vivant dans sa ville en leur proposant un billet d’avion en aller simple. Le programme a été lancé cette semaine, offrant aux migrants un voyage gratuit partout dans le monde, un aller simple vers une destination de leur choix, sans frais, tant qu’ils ne souhaitent pas revenir. Le programme selon la ville, est moins cher que d’offrir un logement aux migrants pendant les mois d’hiver.