Incendie dans un foyer pour handicapés en Alsace : 11 personnes «potentiellement décédées»

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot, a indiqué que onze personnes présentes dans le gîte «n’avaient pu ressortir». Elisabeth Borne et Aurore Bergé se rendent sur place.







Les pompiers du Haut-Rhin interviennent ce mercredi 9 août à La Forge près de Wintzenheim sur un important incendie le long de la RD 417, à proximité de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep). Au moins 11 personnes «manquent à l'appel», selon les déclarations des pompiers, cités par l'AFP.

11 personnes «n’ont pas pu ressortir»

Les 11 personnes manquantes suite à l'incendie d'un gîte pour handicapés mentaux près de Colmar sont «potentiellement décédées», a indiqué mercredi le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot.





«Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de doutes : toutes ces personnes étaient présentes dans le gîte et n'ont pas pu ressortir», a déclaré christophe Marot sur place à des journalistes.





Élisabeth Borne se rend sur place

La première ministre s’est exprimée ce matin sur X, ex-Twitter, pour annoncer son déplacement sur le lieu du drame. Elle sera accompagnée d’Aurore Bergé, ministre des solidarités et des familles.









Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur X, ex-Twitter, annonçant que «plusieurs victimes seraient à déplorer».









Le feu a pris tôt ce matin, 300m2 ont été embrasés sur un gîte privé de 500m2 de l'Itep, accueillant des adultes handicapés déficients mentaux légers venus de Nancy pour les vacances, informe les DNA.





76 sapeurs-pompiers

Les pompiers ont été alertés vers 6h30 selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) du Haut-Rhin.





Dès l'alerte, le service d'incendie et de secours du Haut-Rhin (SIS68) a déployé sur place 76 sapeurs-pompiers, 4 fourgons incendie, 4 ambulances 1 poste médical avancé et 3 échelles pour circonscrire l'incendie et assurer la prise en charge des victimes. 40 militaires de la gendarmerie sont également mobilisés, indique un communiqué de presse de la préfecture du Haut-Rhin.





L'accueil des familles qui viendraient sur place est en cours de mise en place. Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot, s'est rendu sur place, indique ce même communiqué.





«L’incendie a été rapidement maîtrisé»

Un adjoint au maire présent sur place précise que le feu aurait pris au rez-de-chaussée du gîte, une ancienne grange rénovée. Les occupants ont pu s'extraire, mais le premier étage s'est très vite embrasé.