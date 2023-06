INDE : AVEC PRÈS DE 45°C ENREGISTRÉS, UNE VAGUE DE CHALEUR FAIT AU MOINS 96 MORTS





Une terrible vague de chaleur a fait au moins 96 morts en Inde, dans deux des Etats les plus peuplés du pays.





Une vague de chaleur fatale s’est abattue sur le nord de l'Inde ces derniers jours, faisant de nombreuses victimes. Au moins 96 personnes sont décédées dans les Etats d'Uttar Pradesh et de Bihar, la plupart ayant plus de 60 ans. Samedi dernier, le mercure est monté à 44,7 °C dans a région de Bihar, et 43 °C dimanche à Ballia, dans l’Uttar Pradesh.





Dans les deux Etats, les températures ont en moyenne été au-dessus des normales de saison de 5 °C ce week-end, et le fort taux d’humidité a intensifié l’effet de la chaleur. A Ballia, quelque 300 patients ont été admis à l’hôpital pour des affections aggravées par les fortes chaleurs, et l’hôpital local a dû annuler les demandes de congés des soignants et augmenter le nombre de lits en urgence pour accueillir les victimes de la chaleur, selon Associated Press.





Les autorités ont indiqué que les patients hospitalisés souffraient de fièvre, vomissements, diarrhée et même de problèmes cardiaques, en raison de la déshydratation, et ont invité les personnes âgées à éviter de sortir de chez elles.





Durant les mois de juin, juillet et août, les plus chauds de l’année, l'Inde souffre de graves pénuries d’eau, laissant des millions de personnes sans accès à l’eau courante et donc sans pouvoir se rafraîchir et se désaltérer. Il faudra attendre la période de la mousson, la saison des pluies, pour que les températures baissent significativement.

Le département météorologique indien a toutefois indiqué que la vague de chaleur devrait prendre fin cette semaine, bien que la journée de lundi soit encore particulièrement chaude.