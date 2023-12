Inde: explosion près de l'ambassade d'Israël

Une explosion a eu lieu mardi près de l'ambassade d'Israël à New Delhi, sans faire de victime au sein de l'ambassade, selon des sources israélienne et indienne.





"Ce soir une explosion a eu lieu tout près de l'ambassade", a déclaré Ohad Nakash Kaynar, le chef adjoint de la mission diplomatique israélienne à New Delhi, dans un communiqué.





"Tous nos employés sont sains et saufs, tous nos diplomates sont sains et saufs. Nos équipes de sécurité travaillent en étroite coopération avec les forces de sécurité locales de New Delhi, et elles mèneront une enquête ultérieurement", a-t-il ajouté.





Teju Chitri, vigile travaillant dans un institut d'enseignement de langues situé à proximité, a témoigné auprès de l'agence PTI (Press Trust of India) avoir entendu l'explosion, qui s'est produite dans un quartier très sécurisé de bâtiments gouvernementaux et de missions diplomatiques étrangères.