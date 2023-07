Inflation : voici les 10 pays du monde où le taux est le plus élevé en 2023

Alors que l’inflation frappe le pays depuis plus d’un an avec un taux mesuré à 5,9% en moyenne en mai 2023, la France n’est pas la seule victime de la hausse globale des prix. Voici le top 10 des pays les plus touchés par l’inflation, selon le site spécialisé Trading Economics.





LE VENEZUELA

L'inflation au Venezuela est la plus importante du monde. Si elle ralentit légèrement ce mois-ci, elle se trouve toujours à un niveau énorme, mesurée à près de 436% en avril 2023. La vice-présidente du pays Delcy Rodriguez attribue ce léger ralentissement aux politiques d'assouplissement du contrôle des taux de change et du système de prix, menées par le président Nicolas Maduro à partir de 2018.





LE LIBAN

Alors que le pays traverse une crise politique qui n’entrevoit pas de fin depuis 2019, le Liban s’enfonce un peu plus chaque jour dans une crise économique sans précédent, marquée par le deuxième taux d’inflation le plus élevé au monde avec 269% au mois d’avril 2023.





Parmi les causes de cette flambée des prix, la dépréciation de la livre de plus de 98% par rapport au dollar sur le marché noir. Pour remédier au casse-tête de la fixation des prix, les supermarchés ont depuis mars commencé à afficher leurs tarifs en dollars.





LA SYRIE

En proie à une instabilité politique en raison de la guerre qui dure depuis 12 ans dans le pays, des sanctions internationales contre le régime, ainsi que de la grave crise économique libanaise qui affecte ce pays voisin, la Syrie possède le troisième taux d’inflation le plus élevé au monde avec 139% en avril 2023.









L’ARGENTINE

L’inflation en Argentine, qui avait atteint en 2022 un record vieux de 32 ans à 94,8%, a démarré 2023 sous de mauvais auspices, avec une hausse de 5% en mars, et de plus de 15% depuis le début de l’année, dépassant le seuil symbolique de 100% pour atteindre 109% en avril 2023.





L’Argentine, troisième économie d’Amérique latine, reste aux prises avec une inflation chronique, à deux chiffres depuis plus de douze ans, en raison de causes multiples, tant internes (déficits budgétaires récurrents, anticipations inflationnistes à grande échelle) qu’externes (impact de la guerre en Ukraine, sécheresse affectant l’agroalimentaire), qui empêchent un redressement économique post-Covid.





LE ZIMBABWE

Le Zimbabwe subit également une crise économique importante, et l’inflation a été mesurée en avril 2023 au taux de 87%. En début d'année, le pays a même été celui avec la plus forte hausse des prix alimentaires au niveau mondial, selon la Banque mondiale.





LE SURINAME

Comme pour les pays précédents, le Suriname n’échappe pas à la crise économique. Celle-ci prospère pour deux raisons : l’une est mécanique, car le pays paie en devises ses importations de carburants, et avec l’envolée du taux des changes, la cause de la hausse est d’abord arithmétique. Et l’autre est politique, car le gouvernement, pour rentrer dans le cadre des mesures imposées par le FMI, doit supprimer progressivement les subventions à la consommation. De fait, l’inflation a été mesurée à 66% au Suriname en avril 2023.









LE SOUDAN

Depuis plusieurs mois, le Soudan traverse une crise majeure avec de nombreux affrontements entre l’armée et des groupes paramilitaires. Cette situation provoque une grave crise économique et devrait faire grimper l’inflation, qui a été dernièrement mesurée à 63.3% en avril 2023.





L'IRAN

Malgré un accord signé il y a quelques mois avec l’Arabie saoudite, sous l’égide de la Chine, la situation économique de l’Iran est au plus mal. Le pays traverse une crise inflationniste avec notamment des prix records pour les denrées alimentaires. En avril 2023, le taux d’inflation était ainsi mesuré à plus de 53,4%.





HAITI

L’indice des prix à la consommation a atteint les 48,2% en glissement annuel au mois d’avril 2023, selon les dernières données communiquées par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique.





La courbe vertigineuse de l’inflation en Haïti s’accélère. Les produits alimentaires et boissons non-alcoolisées, les articles d’habillement et chaussures, le logement, la santé ont atteint respectivement 48,6%, 57.3%, 36,1%, 44,9% et le transport, qui bat tous les records, avec plus de 120% en glissement annuel.





CUBA

Cuba fait partie des pays d'Amérique latine les plus touchés par l'inflation, qui a pris par surprise ses habitants peu habitués à ce phénomène dans le système économique de l'île. Tout a commencé avec la mise en oeuvre en janvier 2021, par le gouvernement communiste, d'une réforme monétaire destinée à mettre fin à la présence dans le pays d'une double monnaie, dont une équivalente au dollar, qui générait des distorsions dans l'économie.