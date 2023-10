Initiative de la Ceinture et de la Route : Ce que se sont dit Xi Jinping et Dilma Rousseff

Le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping et la présidente de la Nouvelle Banque de développement, Dilma Rousseff, se sont entretenus au Grand Palais du Peuple, à Beijing (Chine).Ce, dans le cadre de l’initiative de la Ceinture et de la Route (BRI) avec la tenue de son 3ème Forum (17 et 18 octobre derniers).





La rencontre entre ces deux personnalités a eu lieu, dans la soirée du 19 octobre. Xi Jinping a souligné que “le monde d’aujourd’hui est confronté à des risques et des crises étroitement liés”. “En tant que force émergente importante dans le système financier international, la Nouvelle Banque de Développement devrait jouer le rôle qui lui revient et se transformer en une institution de développement multilatérale d'un nouveau type au 21e siècle qui œuvre pour rendre le système financier international plus juste, plus équitable et plus efficace, améliorer la représentation et la voix des marchés émergents et des pays en développement”, a soutenu le Président Chinois en présence de son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi.





Il a salué la participation de la Nouvelle Banque de développement à l'Initiative la Ceinture et la Route et à l'Initiative de développement mondial et sa contribution à la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable afin d'aider davantage de pays en développement à se moderniser. “La Chine soutiendra, comme toujours, le travail de la Nouvelle Banque de Développement et apportera son soutien à la Présidente Rousseff dans l'accomplissement de son devoir en Chine”, a déclaré Xi Jinping.