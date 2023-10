Initiative de la Ceinture et de la Route : Les chantiers de l’agence de presse Xinhua

Les médias constituent un acteur important dans l’initiative de la ‘’Ceinture et de la Route’’. C’est qu’a compris l’Agence de presse Xinhua. Avec le comité du Parti communiste pour la province du Shaanxi et le gouvernement populaire de ladite province, ils ont tenu un Forum de communication internationale de la Route de la Soie du 25 au 26 octobre dernier au Centre international de conférences de Xi’an (province de Shaanxi- Chine). Lequel a eu pour thème : «Promouvoir l’héritage et le développement culturel par le biais d’une communication internationale de haute qualité ».



Président de cet organe de presse, Fu Hua a exposé ses programmes lors de la cérémonie d’ouverture dudit forum. Il a déclaré qu’en regardant vers l'avenir, l'agence de presse Xinhua renforcera davantage la communication internationale et les échanges extérieurs, approfondira les reportages d'actualité multilingues et la recherche des groupes de réflexion, et contribuera activement à construire de nouveaux développements de meilleure qualité et de plus haut niveau dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route" (BRI). « Nous allons promouvoir vigoureusement les grandes lignes stratégiques de la construction commune de la ‘’Ceinture et la Route’’, interpréter en profondeur les concepts majeurs, expliquer la valeur contemporaine et l'importance mondiale de cette coopération, et chanter la théorie de la lumière et des opportunités de l’initiative», a-t-il soutenu.



Diffuser largement les résultats fructueux de la construction conjointe de la BRI dans la promotion du développement et de la prospérité mondiales, ainsi que des échanges et de l'apprentissage mutuel entre les civilisations, de rendre compte de manière exhaustive des mesures de coopération des pays en feront partie. Xinhua compte également « utiliser pleinement les mécanismes de coopération multilatérale pour promouvoir les échanges et la coopération entre les peuples et les cultures, de faire jouer pleinement le rôle de plates-formes telles que le Comité de coopération international des groupes de réflexion ‘’La Ceinture et la Route’’, le Comité de coopération international ‘’La Ceinture et la Route’’. Le réseau de partage d'informations économiques "Road", le Sommet mondial des médias et le Forum haut de gamme des médias des BRICS élargissent les canaux de coopération et renforcent l'identification cognitive et la puissante synergie pour construire conjointement "Une ceinture, une route" », indique-t-il.



Fu Hua de signaler que la construction conjointe de la BRI a connu dix années de développement vigoureux et se dirige vers la prochaine décennie dorée. « Elle a un avenir brillant mais un long chemin à parcourir. L'agence de presse Xinhua est disposée à travailler main dans la main et côte à côte avec ses collègues nationaux et étrangers pour renforcer les capacités de communication internationale, promouvoir conjointement l'héritage culturel et le développement, écrire un nouveau chapitre de la Route de la soie du millénaire, faire entendre la voix forte de l'ère de la coopération gagnant-gagnant et promouvoir le principe ‘’Une ceinture, une route’’ », a-t-il promis.