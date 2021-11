Inondations à Washington: une famille secourue par hélicoptère

Inondation aux Usa, des secours par hélicoptère

L’État de Washington, aux États-Unis, a été frappé par des pluies torrentielles et des orages violents en début de semaine. De nombreux villages et villes ont été inondés et des milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité. Dans le comté de Clallam, six adultes et quatre enfants, dont un bébé, ont été secourus par un hélicoptère des garde-côtes.