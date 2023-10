Insolite : Il simule des malaises cardiaques pour ne pas payer l'addition au restaurant

Aidas J., un Lituanien habitant d'Alicante (Espagne), a simulé depuis plusieurs mois des crises cardiaques pour éviter de régler l’addition dans plusieurs restaurants de la ville. Le quinquagénaire se faisait passer pour un touriste russe fortuné, avant d'être finalement interpellé.



Sa ruse paraît simple. Une fois attablé, l’homme commandait généralement de la paella aux fruits de mer, des tapas, du homard ou des entrecôtes, le tout accompagné de verres de whisky, comme lors de sa dernière interpellation, mardi dernier, au restaurant El buen comer.



Une fois le repas dégusté, il ne sortait pas sa carte bleue mais «se tenait la poitrine, se jetait par terre et faisait semblant de souffrir d’une crise cardiaque pour gagner la compassion du propriétaire de la boutique et ne pas payer l’addition», détaille le quotidien argentin La Nación.



Mais cette fois-ci, le gérant et les employés n'ont pas cru à sa mise en scène et ont appelé la police avant d'envoyer des photos de lui à d'autres restaurants pour les mettre en garde. C'est un autre restaurant qui a pu identifier l'escroc.



Selon un policier du groupe opérationnel d’intervention du commissariat central d’Alicante (GOR), interrogé par l’agence de presse espagnole EFE, à chaque arrestation, Aidas J. «gardait son sourire, demeurait calme, peut-être persuadé de son impunité et peu embêté de passer quelques nuits en cellule avant de passer au tribunal».



L'homme a été jugé jeudi matin devant le tribunal d'instruction de la ville pour le délit mineur d’escroquerie. Les restaurateurs arnaqués souhaitent déposer une plainte commune. Au total, l'escroc devrait rembourser plus de 20 restaurants à hauteur de 800 euros.