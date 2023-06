Invitées de la Maison Blanche, trois personnes transgenres ne sont plus les bienvenues après avoir posé seins nus: “Irrespectueux”

Trois personnes transgenres, invitées à la Maison Blanche samedi lors d’une “Pride Party”, ne sont plus les bienvenues. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elles apparaissent seins nus pendant la fête.