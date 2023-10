Israël - États-Unis : Pourquoi les deux pays sont des alliés historiques

Quelques jours après l'attentat du Hamas contre le pays hébreu, le président américain Joe Biden a pris la parole : «Il ne s'agit pas d'une tragédie lointaine, les liens entre Israël et les États-Unis sont profonds». Une déclaration qui doit rappeler les relations fortes qui unissent les deux pays dans l'Histoire.





Les attaques terroristes, que subit le pays hébreu depuis le début du mois, ont également ravivé la douloureuse mémoire américaine. «Le 7 octobre résonne avec les attentats du 11 septembre 2001. Une attaque violente, un matin où l'on s'y attend le moins», nous confie Elizabeth Sheppard, directrice du programme politiques et relations internationales à l'Université François-Rabelais de Tours





Un lien idéologique Un lien symbolique très important unit ces deux pays. Officiellement, les Etats-Unis sont la première nation à avoir reconnu Israël au moment de la création de l’état au printemps 1948.





Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Israël est le pays qui a reçu le plus d'aides financières de la part des Américains. Entre 1946 et 2023, 260 milliards de dollars américains ont été fournis, selon un rapport du Congrès américain publié en mars dernier.













Au-delà de la stratégie américaine et des avantages géopolitiques d'Israël, «il y a quelque chose de très fort qui lie les deux pays, un lien d'attachement amical, émotionnel», explique Elizabeth Sheppard, en mentionnant des valeurs partagées et des inquiétudes similaires.





Après le drame de la Shoah, le gouvernement américain a toujours eu la volonté de soutenir Israël, ayant la deuxième plus grande population juive au monde après le l'Etat hébreu, avec environ 6,3 millions de personnes. «Beaucoup d’Américains ont de la famille là-bas», poursuit-elle.





Une lutte commune contre le terrorisme





Les attentats terroristes, qui ont frappé régulièrement les deux pays, ont participé à un traumatisme collectif et ont suscité l'identification de la société américaine à la souffrance des Israéliens. Dans le projet américain de lutte contre les pays de «l’axe du mal», regroupant l’Iran, la Syrie, l’Irak et la Libye, Israël s'est avéré être un allié stratégique de première importance au Proche et Moyen-Orient.