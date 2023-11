ISRAËL-GAZA: LA TUNISIENNE JABEUR VA REVERSER UNE PARTIE DE SES GAINS "POUR AIDER LES PALESTINIENS"

Ons Jabeur a confirmé son intention de reverser une partie de ses gains lors du Masters de Cancun afin d'aider les Palestiniens en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Victorieuse de la Tchèque Marketa Vondrousova (6-4, 6-3) dans la nuit de mercredi à jeudi, la joueuse de tennis tunisienne a ensuite précisé que cela ne constituait pas un message politique.







La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur, deux fois finaliste à Wimbledon en 2022 et 2023, a annoncé mercredi donner une partie de ses gains du Masters WTA de Cancun (Mexique) "pour aider les Palestiniens", en pleine guerre entre Israël et le Hamas.





Victorieuse de Marketa Vondrousova (6-4, 6-3) dans la nuit de mercredi à jeudi (heure française) lors de la phase de poule du tournoi de fin de saison, la Tunisienne s'est montrée très émue lors de l'interview d'après-match tenue sur le court mexicain.





"C'est très dur de voir des enfants, des bébés mourir tous les jours", a estimé la septième joueuse. "Cela me fend le coeur. Donc j'ai décidé de faire don d'une partie de mon 'prize money' pour aider les Palestiniens."









Jabeur a assuré ne pas lancer un message "politique"





En larmes après sa belle victoire contre Marketa Vondrousova, Ons Jabeur a exprimé son soutien aux victimes du conflit au Proche-Orient. Battue d'entrée par Coco Gauff, la Tunisienne s'est relancée dans la course à la qualification pour les demi-finales mais cela ne lui a pas suffi à Cancun.





"Je ne peux pas être heureuse de cette victoire avec ce qui se passe. Je suis désolé, on est là pour le tennis, mais c'est tellement frustrant", a encore assuré la joueuse de 29 ans depuis le centre du court. Ce n'est pas un message politique, juste de l'humanité, je veux la paix dans le monde, c'est tout."





"Faire en sorte que cette victoire compte au-delà d'un court"





Un message de paix confirmé ensuite via plusieurs messages sur les réseaux sociaux. D'abord en relayant une publication citant ses propos et précisant son intention de reverser une partie de ses gains pour "les enfants palestiniens". Ensuite, en diffusant la vidéo de son interview d'après-match sur le court du Masters de Cancun.





"C'est moi essayant de faire en sorte que cette victoire compte au-delà d'un court de tennis", a écrit Ons Jabeur en légende de cette vidéo et sans oublier d'accompagner ses mots d'un émoticône de colombe pour appeler à la paix.









Plusieurs sportifs ont pris position et ont notamment appelé à la paix depuis la recrudescence de la violence entre Israël et le Hamas. Le 7 octobre, des commandos du Hamas ont infiltré le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, menant une attaque sanglante contre des civils d'une ampleur et d'une violence jamais vues depuis la création d'Israël en 1948. En représailles, Israël a déclaré une guerre pour " anéantir" le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza.